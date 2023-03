Μέρα εθνικού πένθους για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη κήρυξε τη Κυριακή 5 Μαρτίου ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα.

Χθες Πέμπτη, η ολομέλεια της αλβανικής βουλής τήρησε ενός λεπτού σιγή για τη σύγκρουση που σόκαρε την Ελλάδα.

Σύμφωνα με αλβανικές πηγές, στο μοιραίο τρένο επέβαιναν και αλβανοί πολίτες, από τους οποίους πέντε τραυματίστηκαν και ακόμα πέντε αγνοούνταν μέχρι την Πέμπτη.

Τη θλίψη του για τη συνταρακτική τραγωδία εξέφρασε και ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος.

«Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας για την απόφαση να κηρυχθεί η Κυριακή ημέρα πένθους στην Αλβανία, προς τιμήν των θυμάτων που έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους στη σύγκρουση του τρένου στα Τέμπη» ανέφερε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Twitter.

Expressing our gratitude for the decision to declare Sunday a day of mourning in #Albania, in honour of the victims who tragically lost their lives at the train collision in #Tempi. Thank you neighbours 🇦🇱 & PM @ediramaal personally for sharing our pain, we are deeply touched pic.twitter.com/8TQlduOsT7

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 3, 2023