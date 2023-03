Ο προπονητής της ομάδας των Ρίτσλαντς, Τομ Ριφ, έχασε τον έλεγχο κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του κόντρα στους Ουάιζ Σέντραλ, για το Αμερικάνικο γυμνασιακό πρωτάθλημα κοριτσιών και επιτέθηκε με πολύ βίαιο τρόπο σε θεατή της αναμέτρησης.

Τον άρπαξε από την μπλούζα, τραβώντας τον και σπρώχνοντας τον, ζητώντας παράλληλα από την ασφάλεια του γηπέδου να τον απομακρύνει. Οι υπόλοιποι θεατές και γονείς των μαθητριών παρακολουθούσαν έκπληκτοι τις βίαιες σκηνές που δεν αρμόζουν σε έναν αγώνα μπάσκετ, πόσο μάλλον αν σε αυτόν συμμετέχουν παιδιά.

Δείτε το βίντεο:

Good ole boy network fired coach who was amazing & had the emotional intelligence to control themselves to the bare minimum we expect of our student athletes, & replaced him with this. Our girls deserve better. I expect the immediate termination of head coach Tom Rife. pic.twitter.com/dBpZAkRLms

— @TheFearlessQueen (@QueenOfManLand) February 24, 2023