Ένας άνδρας στη Βραζιλία που ντύθηκε «ανδρικό μόριο» και βγήκε με τη στολή αυτή στους δρόμους του Ρίο Ντε Τζανέιρο όπου είναι σε εξέλιξη οι εκδηλώσεις για το παγκοσμίου φήμης καρναβάλι, συνελήφθη μετά από καταγγελία που έγινε σε βάρος του για… σεξουαλική παρενόχληση.

Σύμφωνα με την Daily Mail την καταγγελία για τον άνδρα που φόρεσε τη στολή έκαναν γυναίκες που θεώρησαν ότι πρόκειται για σεξουαλική παρενόχληση.

Η σύλληψη του άνδρα έγινε, πάντως, ειρηνικά με τον ίδιο να μην προβάλει καμία αντίσταση.

Man Dressed As 7ft Penis Arrested For Harassing Women

A man dressed as a 7ft penis was arrested by police in Rio de Janeiro, Brazil, after women complained that he was harassing them. pic.twitter.com/BHqvK8GVQu

— Punch Newspapers (@MobilePunch) February 23, 2023