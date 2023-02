Το στάδιο Λουζνικί στη Ρωσία κατακλύστηκε από δεκάδες χιλιάδες Ρώσους, για να τιμήσουν τους υπερασπιστές της χώρες, με την παρουσία του προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος χαιρέτισε τους Ρώσους στρατιώτες που πολεμούν στην Ουκρανία.

Το πλήθος που συγκεντρώθηκε στο στάδιο, χωρητικότητας 81.000 θέσεων, με θερμοκρασία στους μείον 15 βαθμούς Κελσίου, ανέμιζαν ρωσικές σημαίες και άκουγαν πατριωτικά τραγούδια πριν ο Ρώσος πρόεδρος αφιχθεί στο στάδιο.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κάλεσε τους πάντες να φωνάξουν «Ρωσία, Ρωσία!» δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την υποστήριξή τους στους μαχόμενους.

«Πολεμούν ηρωικά, θαρραλέα, γενναία. Είμαστε περήφανοι γι’ αυτούς», δήλωσε ο Πούτιν στην εκδήλωση με τίτλο «Δόξα στους υπερασπιστές της πατρίδας», που πραγματοποιήθηκε την παραμονή της ρωσικής γιορτής της 23ης Φεβρουαρίου για όσους υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις.

«Σήμερα έχουν την υποστήριξη ολόκληρης της χώρας» δήλωσε ο Πούτιν για τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία , προσθέτοντας ότι μόλις ενημερώθηκε από τους στρατιωτικούς διοικητές για την κατάσταση στο μέτωπο. «Όταν είμαστε μαζί, δεν έχουμε ίσους. Στην ενότητα του ρωσικού λαού!».

Το Κρεμλίνο παρουσιάζει τον πόλεμο ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» για την προστασία της ασφάλειας της ίδιας της Ρωσίας σε αυτό που θεωρεί ως υπαρξιακή αντιπαράθεση με τη Δύση.

The masses let Putin down a bit. pic.twitter.com/gmRIScoQ4E

— NEXTA (@nexta_tv) February 22, 2023