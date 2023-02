Ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς πλησιάζει τις 44.000 σε Τουρκία και Συρία. Πιο συγκεκριμένα, 38.044 έχουν σκοτωθεί στη γειτονική χώρα, ενώ ο τελευταίος απολογισμός για τη Συρία κάνει λόγο για πάνω από 5.800 θύματα.

Οι διεθνείς οργανώσεις αρωγής εντείνουν τις προσπάθειές τους για να βοηθήσουν τα εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν μείνει άστεγοι μετά τους φονικούς σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου.

Δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμμια στην Τουρκία χθες, Πέμπτη, αλλά αυτές οι διασώσεις γίνονται ολοένα και πιο σπάνιες.

Ένα 17χρονο κορίτσι ανασύρθηκε ζωντανό χθες από τα ερείπια κτιρίου που κατέρρευσε στη νότια επαρχία Καχραμανμαράς, 248 ώρες μετά τον φονικό σεισμό των 7,8 βαθμών, μετέδωσαν τα τουρκικά Μέσα.

Rescuers defy odds, save 17-year-old Aleyna Olmez from the rubble of a collapsed building in Kahramanmaras, Türkiye, nearly 250 hours after twin quakes hit the country on Feb. 6

🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/gLIvpxz7Hh

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 16, 2023