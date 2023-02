Τους φόβους του πως η χρήση του δορυφορικού δικτύου της Starlink στην Ουκρανία είναι ικανή να πυροδοτήσει τον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο εξέφρασε ο μεγιστάνας Έλον Μασκ.

Ο Έλον Μασκ απάντησε στον πρώην αστροναύτη της NASA, Σκοτ Κέλι, ο οποίος μετά από αναφορές πως η Starlink θα επιβάλλει περιορισμό στη χρήση του δικτύου από τον ουκρανικό στρατό, παρακάλεσε τον μεγιστάνα να επαναφέρει πλήρως λειτουργικά τους δορυφόρους της εταιρίας.

Ο Κέλι σε ανάρτησή του σημείωσε πως «η άμυνα σε μία εισβολή γενοκτονίας δεν δίνει επιθετική ικανότητα, είναι σωτήρια. Μπορούν να σωθούν αθώες ζωές. Μπορείς να βοηθήσεις», έγραψε ακόμα ο Κέλι.

Ο Μασκ απάντησε και προειδοποίησε πως εάν η τεχνολογία της Starlink χρησιμοποιηθεί για επιθετικούς σκοπούς τότε μπορεί να ξεκινήσει ο Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος.

«Είσαι αρκετά έξυπνος για να καταπίνει την προπαγάνδα των ΜΜΕ και άλλων, Η Starlink είναι η επικοινωνιακή ραχοκοκαλιά της Ουκρανίας, ειδικά στις γραμμές του μετώπου, όπου έχει καταστραφεί σχεδόν κάθε άλλη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο. Αλλά δεν θα επιτρέψουμε κλιμάκωση της σύγκρουσης, που μπορεί να οδηγήσει στον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο», ανέφερε στην απάντησή του ο Μασκ.

You’re smart enough not to swallow media & other propaganda bs.

Starlink is the communication backbone of Ukraine, especially at the front lines, where almost all other Internet connectivity has been destroyed.

But we will not enable escalation of conflict that may lead to WW3.

— Elon Musk (@elonmusk) February 12, 2023