Με αφορμή τα παράπονα που εκφράζονται το τελευταίο διάστημα από τους χρήστες του Twitter, πως βλέπουν στην αρχική τους σελίδα πολλές αναρτήσεις του Έλον Μασκ, ο ίδιος δεν άργησε να απαντήσει, εξοργίζοντας τους πάντες.

Σημειώνεται πως αρκετοί χρήστες ενώ δεν ακολουθούν τον δισεκατομμυριούχο άντρα βλέπουν στην αρχική τους σελίδα πολλές αναρτήσεις του.

Ο επικεφαλής της πλατφόρμας επέλεξε να απαντήσει στους διαμαρτυρόμενους με μία εικόνα που για πολλούς θεωρείται άκρως σεξιστική.

Ορισμένοι έγραψαν πως η εν λόγω εικόνα είναι στιγμιότυπο από ταινία ερωτικού περιεχομένου και δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι με αυτό. Άλλοι πάλι σημείωσαν πως υπό άλλες συνθήκες ο χρήστης ενός τέτοιου δημοσιεύματος θα είχε μπλοκαριστεί από το Twitter.

«Αυτό ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, φεύγω επίσημα από το Twitter τώρα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το έκανες αυτό» αναφέρεται σε ένα από τα χιλιάδες επικριτικά σχόλια κάτω από την ανάρτηση, με τους περισσότερους χρήστες να κάνουν λόγο για «άθλιες πρακτικές».

Final straw, I’m officially leaving Twitter now

I can’t believe you’d do this

— BearPig 🐻🐷 (@BearPigCentral) February 14, 2023