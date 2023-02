Ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος επανέλαβε την έκκληση του Κιέβου προς τους Δυτικούς του συμμάχους να του προσφέρουν πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και μαχητικά αεροσκάφη, μετά τη σημερινή, νέα πυραυλική επίθεση της Ρωσίας.

«Η Ρωσία πλήττει τις ουκρανικές πόλεις όλη τη νύκτα και το πρωί», έγραψε ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Μιχαΐλο Ποντόλιακ στο Twitter.

«Αρκετά με τις κουβέντες και τον πολιτικό δισταγμό. Μόνο γρήγορες αποφάσεις: πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς, μαχητικά αεροσκάφη», πρόσθεσε.

RF has been striking at 🇺🇦 cities all night & morning. RF’s intention is the same: mass destruction & killing. Enough talk & political hesitation. Only fast key decisions: long-range missiles, fighter jets, operational supplies logistics for 🇺🇦. Or else genocide can’t be stopped.

