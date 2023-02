Εξαιρετικά θερμή ήταν η υποδοχή που επεφύλασσαν στον Ζελένσκι, οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής που ξεκίνησε την Πέμπτη με θέμα την οικονομία, το μεταναστευτικό και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έδωσε την Πέμπτη το παρών στις Βρυξέλλες και πολλοί ηγέτες έσπευσαν να τον γνωρίσουν και να ανταλλάξουν μερικές κουβέντες μαζί του. Μία από αυτούς ήταν και η Σάνα Μαρίν που αγκάλιασε τον Ουκρανό πρόεδρο και μίλησε μαζί του λίγο πριν την Σύνοδο.

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, η Σάνα Μαρίν δεν δίστασε να τραβήξει μία σέλφι με τον Ζελένσκι, την οποία ανέβασε ύστερα σε story στο Instagram. «Ευχαριστούμε πρόεδρε Ζελένσκι για τη σημαντική συζήτηση στις Βρυξέλλες. Είμαστε Ευρώπη» έγραψε η πρωθυπουργός της Φινλανδίας στην ανάρτησή της.

Αν και το κλίμα ήταν θετικό και υποστηρικτικό με την Ουκρανία, μοναδική παραφωνία ήταν ο Βίκτορ Ορμπάν, που ήταν ο μοναδικός Ευρωπαίος ηγέτης, ο οποίος δεν χειροκρότησε τον Ζελένσκι κατά την άφιξή του στον χώρο όπου τραβήχτηκε η «οικογενειακή φωτογραφία» της Συνόδου.

As Ukrainian President Zelensky walks up for the family photo with EU leaders in Brussels, they all seem to clap, apart from one: Hungary’s Viktor Orban. #EUCO pic.twitter.com/H2W6yotNzd

— Jack Parrock (@jackeparrock) February 9, 2023