Η Μπάγερν ανακοίνωσε τον δανεισμό του Ζοάο Κανσέλο από τη Μάντσεστερ Σίτι ως το τέλος της τρέχουσας σεζόν, με τον Χασάν Σαλιχάμιτζιτς να επιβεβαιώνει ότι η συμφωνία προβλέπει οψιόν αγοράς του παίκτη το καλοκαίρι.

Ο Πορτογάλος αριστερός μπακ βρέθηκε ξαφνικά εκτός βασικών πλάνων του Πεπ Γκουαρντιόλα μετά το Μουντιάλ και αποχωρεί από τους πρωταθλητές Αγγλίας μετά από 3,5 χρόνια (154 συμμετοχές, εννέα γκολ), δύο τίτλους στην Premier League (όπου επιλέχθηκε τις δύο προηγούμενες σεζόν ως μέλος της καλύτερης ενδεκάδας) και ένα League Cup.

«Ο Ζοάο είναι ένας παίκτης τον οποίο σκεφτόμασταν εδώ και κάποιο διάστημα, γιατί εκτιμάμε πολύ τις ικανότητές του. Ταιριάζει ιδανικά στο σύστημά μας, με το επιθετικό στιλ παιχνιδιού του, τον δυναμισμό, τη νοοτροπία και την εμπειρία του», δήλωσε ο αθλητικός διευθυντής των Βαυαρών, Χασάν Σαλιχάμιτζιτς.

Ο Ζοάο Κανσέλο ανέφερε από την πλευρά του: «Η Μπάγερν είναι ένα από τα καλύτερα κλαμπ στον κόσμο και είναι τεράστιο κίνητρο για εμένα να παίξω δίπλα στους εκπληκτικούς παίκτες αυτής της ομάδας. Ξέρω ότι αυτός ο σύλλογος ζει για τους τίτλους και κερδίζει τίτλους κάθε χρόνο. Ε΄μαι κι εγώ «πεινασμένος» για επιτυχίες. Θα δώσω τον καλύτερο εαυτό μου για τη Μπάγερν.

