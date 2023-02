Για τέταρτο διαδοχικό ματς Euroleague δεν θα πέφτει… καρφίτσα στο ΣΕΦ!

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια της εντός έδρας αναμέτρησης κόντρα στην Αναντολού Εφές την ερχόμενη Παρασκευή (3/2, 21:00), στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Regular Season της Euroleague!

Μετά τα ματς με Αρμάνι Μιλάνο, Ρεάλ Μαδρίτης και Μακάμπι Τελ Αβίβ, τις μεγάλες νίκες που πέτυχε σε αυτά τα παιχνίδια ο Ολυμπιακός και την παραμονή για μία ακόμη εβδομάδα στην κορυφή της βαθμολογίας, ήταν απλά θέμα χρόνου να ανακοινωθεί sold out και στην αναμέτρηση με την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Όπερ και εγένετο.

Μία ακόμη απόδειξη πως επικρατεί «τρέλα» στις τάξεις των οπαδών του Ολυμπιακού για την καταπληκτική χρονιά που διανύει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Δείτε αναλυτικά όσα αναφέρουν οι «ερυθρόλευκοι» στην ανακοίνωσή τους στα social media: