Η Φινλανδία θα πρέπει να εξετάσει την επιλογή μιας ένταξης στο ΝΑΤΟ χωρίς τη Σουηδία, δήλωσε σήμερα για πρώτη φορά, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο φινλανδός υπουργός Εξωτερικών σε δηλώσεις του στη δημόσια τηλεόραση της χώρας του αφού ο τούρκος πρόεδρος Ερντογάν απέκλεισε το ενδεχόμενο να δώσει η Άγκυρα το πράσινο φως στη σουηδική υποψηφιότητα.

Ωστόσο, σε άλλη του συνέντευξη που παραχώρησε τηλεφωνικώς στο Ρόιτερς ο ίδιος είπε ότι η Φινλανδία και η Σουηδία έχουν επανειλημμένως δηλώσει ότι σχεδιάζουν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ ταυτόχρονα και αυτό δεν έχει αλλάξει, υπογραμμίζοντας τα πλεονεκτήματα μιας κοινής ένταξης με την γειτονική χώρα.

«Δεν βρίσκω τον λόγο να το συζητήσουμε», απάντησε χαρακτηριστικά ερωτηθείς αν η Φινλανδία ενδέχεται να προχωρήσει σε ένταξη χωρίς τη Σουηδία.

Σε σχόλια που έκανε όμως στη δημόσια τηλεόραση Yle, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Πέκα Χααβίστο είπε ότι μια κοινή ένταξη των δύο σκανδιναβικών χωρών παραμένει «η πρώτη επιλογή», αλλά «προφανώς θα πρέπει να εκτιμήσουμε την κατάσταση, αν έχει συμβεί κάτι που μακροπρόθεσμα κάνει τη Σουηδία να μην μπορεί πλέον να προχωρήσει» και έκρινε ότι είναι «πολύ νωρίς για να πάρει κάποιος θέση».

Very interesting that Finnish Foreign Minister Haavisto opens the door for the first time (AFAIK) to Helsinki joining #NATO without Sweden.

While he emphasizes repeatedly in a press conference that the plan/hope is for the two Nordics to join together, it’s a line crossed. 1/ pic.twitter.com/JWMAsWSvvE

— Teri Schultz (@terischultz) January 24, 2023