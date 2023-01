Σκληρή δοκιμασία θα είναι για την κυβέρνηση του προέδρου Μακρόν το «πέρασμα» της νέας συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης καθώς οι αντιδράσεις των εργατικών συνδικάτων όπως όλα δείχνουν, θα δώσουν σκληρό αγώνα για να αποτρέψουν την ψήφισή της.

Σήμερα Πέμπτη, δρομολόγια των τρένων και πτήσεις αεροπορικών εταιρειών ακυρώθηκαν σε όλη τη χώρα, τα δημοτικά σχολεία έκλεισαν και χιλιάδες αστυνομικοί αναπτύχθηκαν στους δρόμους των πόλεων, καθώς τα εργατικά συνδικάτα πραγματοποίησαν πανεθνική απεργία για να διαμαρτυρηθούν για το σχέδιο της κυβέρνησης να αυξήσει την ηλικία συνταξιοδότησης για τους περισσότερους εργαζόμενους.

Οι διαδηλώσεις σε μεγάλες γαλλικές πόλεις, όπως το Παρίσι, η Μασσαλία, η Τουλούζη, η Νάντη και η Νίκαια, ακινητοποίησαν τα μέσα μεταφοράς την Πέμπτη. Ο Πύργος του Άιφελ παρέμεινε κλειστός για τους επισκέπτες και το ενεργειακό δίκτυο της χώρας ήταν επίσης υπό πίεση.

Οκτώ από τα μεγαλύτερα συνδικάτα συντόνισαν τη δράση τους – κάτι σπάνιο για τα γαλλικά δεδομένα- και κάλεσαν για μια «πρώτη μέρα απεργιών και διαμαρτυριών» ενάντια στις μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό που αποκάλυψε η κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Η νομοθεσία θα απαιτεί από τους Γάλλους πολίτες να εργάζονται έως τα 64, από 62 που είναι σήμερα, για να δικαιούνται πλήρη κρατική σύνταξη.

Οι σιδηροδρομικές γραμμές σε όλη τη Γαλλία παρουσίασαν «σοβαρή διακοπή», σύμφωνα με τη γαλλική σιδηροδρομική αρχή SNCF. Οι γραμμές του μετρό στο Παρίσι επλήγησαν από το πλήρες ή μερικό απεργιακό πρόγραμμα, ανέφερε στο Twitter η αρχή μεταφορών της πόλης, RATP.

SOLIDARITY WITH OUR FRENCH COMRADES – today see’s a day of national strikes across France in protest against the government’s plan to raise the pension age from 62 to 64.

The real wealth creators have brought the EU member country to a standstill. ✊🇫🇷🚩pic.twitter.com/xjBffFmjR2

— Communist Party ☭ (@CPBritain) January 19, 2023