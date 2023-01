Η Σουηδία καταδικάζει τις ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές υποδομές και στόχους αμάχων, περιλαμβανομένης μίας επίθεσης σε πολυκατοικία στην πόλη Ντνίνπρο, δήλωσε ο Σουηδός πρωθυπουργός, Ουλφ Κρίστερσον, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από κοινού με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

«Η σουηδική κυβέρνηση καταδικάζει με τους πιο ισχυρούς όρους τις συνεχιζόμενες, συστηματικές επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον αμάχων, στόχων αμάχων και κρίσιμων υποδομών, περιλαμβανομένης της επίθεσης του Σαββάτου σε μια πολυκατοικία στην πόλη Ντνίπρο», δήλωσε ο Κρίστερσον.

Και προσέθεσε πως «εκείνοι που ευθύνονται για εγκλήματα πολέμου θα λογοδοτήσουν».

Η Σουηδία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου.

.@sweden2023eu is taking the reins at a pivotal time for Europe. Rotating @EUCouncil Presidencies can make a real difference. Follow the press conference in Stockholm with @SwedishPM. #EU2023SE https://t.co/1qmlid2ABs

— Charles Michel (@CharlesMichel) January 16, 2023