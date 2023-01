Πιθανολογώντας μια συμφωνία Τουρκίας – Συρίας για την καταπολέμηση των Κούρδων, το Bloomberg αναφέρει ότι αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει τον Ερντογάν να κερδίσει τη μάχη εναντίον των κουρδικών Μονάδων Λαϊκής Προστασίας – YPG χωρίς να ρίξει ούτε μια σφαίρα, όπως σημειώνει η τουρκική ιστοσελίδα haber7.com (στη φωτογραφία αρχείου, του Reuters, επάνω, στιγμιότυπο από παλαιότερη συνάντηση Ερντογάν – Ασαντ).

Ο συντονιστής Στρατηγικών Επικοινωνιών του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι έκανε ορισμένες δηλώσεις σχετικά με τα βήματα επαναπροσέγγισης της Αγκυρας με τη Δαμασκό.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο, ο Κίρμπι είπε πως «Δεν έχουμε εξομαλύνει τις σχέσεις με το καθεστώς Ασαντ. Δεν ενθαρρύνουμε κανένα έθνος-κράτος να εξομαλύνει τις σχέσεις του με το καθεστώς Ασαντ».

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Νεντ Πράις, δήλωσε, επίσης, ότι οι ΗΠΑ δεν βρίσκουν σωστή την προσπάθεια ομαλοποίησης των σχέσεων με το καθεστώς Ασαντ. Από την άλλη, ο αμερικανικός Τύπος παρακολουθεί στενά τις επαφές με τη Συρία.

Το Bloomberg επισημαίνει στην ανάλυσή του για το ζήτημα της επαναπροσέγγισης ανάμεσα στην Αγκυρα και τη Δαμασκό ότι θα «ενίσχυε τον ρόλο της Ρωσίας στη Μέση Ανατολή και θα ασκούσε πίεση για την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συρία».

Turkey, Russia and the UAE are redoubling efforts to rehabilitate Syria’s President Bashar al-Assad, and shape the decade-long war in his country to the detriment of US-backed forces https://t.co/KLbsI8Dmxz

— Bloomberg Politics (@bpolitics) January 6, 2023