Φωτιές για μία ακόμα φορά άναψε στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ ο πρίγκιπας Χάρι σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό δίκτυο CBS το βράδυ της Κυριακής με σκοπό να υπερασπιστεί όσα έχει ήδη γράψει στην αυτοβιογραφία του.

Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε η επίθεση που εξαπέλυσε κατά της Καμίλα Πάρκερ-Μπόουλς την οποία χαρακτήρισε «επικίνδυνη» και «κακιά» υποστηρίζοντας ότι «τίποτα από όσα έχω πει για μέλος της οικογένειάς μου, και ειδικά για την μητριά μου, δεν ήταν καυστικό. Υπάρχουν πράγματα που έχουν συμβεί και ήταν εξαιρετικά επώδυνα, κάποια στο παρελθόν, κάποια τώρα».

Εξηγώντας γιατί χρησιμοποιεί αυτούς τους όρους για την σύζυγο του πατέρα του, του βασιλιά Καρόλου, ο Χάρι ανακάλεσε όσα είχε πει η μητέρα του, η πριγκίπισσα Νταϊάνα, για την Καμίλα όταν την είχε αποκαλέσει σε συνέντευξή της το 1995 στο BBC ως «το τρίτο πρόσωπο στον γάμο της» υποστηρίζοντας ότι αυτή η παραδοχή μετέτρεψε την νυν βασίλισσα σε «κακιά», εξηγώντας ότι γι αυτό«Έπρεπε να αποκαταστήσει την εικόνα της».

Με το ίδιο σκεπτικό είπε ότι η επιθυμία της αυτή την καθιστούσε «επικίνδυνη» κατηγορώντας την ότι «αντάλλασσε πληροφορίες» με εκπροσώπους του Τύπου σε μια προσπάθεια να γραφτούν περισσότερες θετικές κριτικές για το πρόσωπό της. Όπως υπονόησε, μάλιστα, οι «επαφές» της με τα μέσα ενημέρωσης θα οδηγούσαν σε «πτώματα στην άκρη του δρόμου».

In his new book, Prince Harry accuses Camilla and even his father, at times, of using him or William to get better tabloid coverage for themselves. Prince Harry writes, Camilla “sacrificed me on her personal P.R. altar.” https://t.co/oBAfNSc2cp pic.twitter.com/2S76o3dzpg

