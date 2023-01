Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 16 τραυματίστηκαν όταν συγκρούστηκαν δύο συρμοί του μετρό στην πρωτεύουσα του Μεξικού, μια μεγαλούπολη 20 εκατομμυρίων κατοίκων, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Δεκαέξι άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία (…) Προς το παρόν, έχει αναφερθεί δυστυχώς ένας θάνατος» έγραψε στο Twitter η δήμαρχος Κλαούντια Σεϊνμπάουμ.

