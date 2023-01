Το 10χρονο αγόρι από το Βιετνάμ που είχε πέσει μέσα σε μια στενή τσιμεντένια, κούφια κολόνα οικοδομής σε εργοτάξιο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, πέθανε, ανέφεραν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι διασώστες πέρασαν σχεδόν 100 ώρες προσπαθώντας να απεγκλωβίσουν τον Θάι Λι Χάο Ναμ από την κολόνα στήριξης σε βάθος 35 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της γης, αλλά χωρίς επιτυχία, ανέφερε η διαδικτυακή εφημερίδα VnExpress, επικαλούμενη έναν τοπικό κυβερνητικό αξιωματούχο.

«Οι αρχές διαπίστωσαν ότι το θύμα πέθανε και προσπαθούν να ανακτήσουν το πτώμα του για την κηδεία», είπε ο αντιπρόεδρος της νότιας επαρχίας Ντονγκ Θαπ, Ντοάν Ταν Μπου.

Vietnam: The 10-year-old boy who was trapped inside a building pillar died – Tragic ending https://t.co/eNB72JecEX

