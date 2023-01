Εξάχρονος μαθητής πυροβόλησε και τραυμάτισε δασκάλα σε σχολείο της πόλης Νιούπορτ Νιουζ (φωτογραφία, επάνω, από NBC NEWS/WAVY), στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες Παρασκευή στο δημοτικό σχολείο Ρίτσνεκ. Η δασκάλα, περίπου 30 ετών, διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένη σε νοσοκομείο, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Δεν αναφέρθηκε άλλος τραυματισμός.

Παραμένει αδιευκρίνιστο το πώς βρέθηκε το όπλο στην κατοχή του εξάχρονου, καθώς και οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

«Δεν ήταν τυχαίος πυροβολισμός», είπε, πάντως, ο αρχηγός της αστυνομίας του Νιούπορτ Νιουζ, Στιβ Ντρού, σε συνέντευξη Τύπου.

Ο πυροβολισμός σημειώθηκε σε τμήμα της πρώτης τάξης και το παιδί με τη δασκάλα, που γνώριζαν ο ένας τον άλλον, ήταν προφανώς μόνοι, πρόσθεσε ο Ντρου.

«Ο καβγάς έγινε μεταξύ ενός 6χρονου, του μαθητή, που είχε το όπλο, και της δασκάλας και έπεσε ένας πυροβολισμός», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας.

