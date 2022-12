Συνεχίζεται η ρωσική επίθεση από αέρος στην Ουκρανία το πρωί της Πέμπτης κυρίως στα ανατολικά της χώρας. Αναφορές για ισχυρή έκρηξη υπάρχουν ωστόσο και για το Κίεβο σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters.

H Ουκρανία κάνει λόγο για πυραυλική επίθεση και εκρήξεις σε πολλές πόλεις, για τις οποίες οι αρχές λένε πως οφείλονται στα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας που καταρρίπτουν εισερχόμενους πυραύλους.

Οι 10 όροι του Ζελένσκι για ειρήνη, η απόρριψη της Μόσχας και οι επιφυλάξεις της Δύσης

⚡️Ukrainian military downs missile in Sumy Oblast.

Ukraine’s Northern Operational Command reported that they downed a Russian missile over Sumy Oblast at around 8:26 a.m. local time. In the meantime, explosions were heard in Kyiv Oblast and the capital.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) December 29, 2022