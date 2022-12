Ο Maxi Jazz, ο τραγουδιστής του συγκροτήματος Faithless, πέθανε σε ηλικία 65 ετών.

Το συγκρότημα έκανε γνωστή την είδηση του θανάτου του μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Γράφοντας στο Facebook, το συγκρότημα έγραψε: «Είμαστε συντετριμμένοι που λέμε ότι ο Maxi Jazz πέθανε χθες το βράδυ. Ήταν ένας άνθρωπος που άλλαξε τις ζωές μας με τόσους πολλούς τρόπους.

«Έδωσε σωστό νόημα και μήνυμα στη μουσική μας.

»Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος με χρόνο για όλους και μια σοφία που ήταν τόσο βαθιά όσο και προσιτή. Ήταν τιμή και, φυσικά, πραγματική ευχαρίστηση να δουλεύουμε μαζί του.

»Ήταν λαμπρός στιχουργός, DJ, βουδιστής, με υπέροχη σκηνική παρουσία, λάτρης των αυτοκινήτων, ανεξάντλητος ομιλητής, όμορφος άνθρωπος, ηθική πυξίδα και ιδιοφυΐα».

«Με πόνο ψυχής ανακοινώνουμε ότι ο Maxi πέθανε ειρηνικά στον ύπνο του χθες το βράδυ. Στέλνουμε αγάπη σε όλους εσάς που μοιραστήκατε το μουσικό μας ταξίδι. Να προσέχετε ο ένας τον άλλον» έγραψε το μέλος του συγκροτήματος, Sister Bliss.

Maxi Jazz 1957 – 2022. We are heartbroken to share that Maxi died peacefully in his sleep last night. Sending love to all of you who shared our musical journey. Look after each other y’hear. 🙏💔 pic.twitter.com/4R88rg8Aza

— sister bliss (@thesisterbliss) December 24, 2022