Η αποκάλυψη για τα ρατσιστικά σχόλια της βαρόνης Σούζαν Χάσεϊ, νονάς του πρίγκιπα Ουίλιαμ, προκάλεσε ακόμη έναν πονοκέφαλο στα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, η οποία προσπαθεί να εκσυγχρονίσει την εικόνα της μετά τη φυγή του Χάρι και της Μέγκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Από πού κατάγεσαι στην Αφρική; Από πού είσαι αλήθεια; Από πού κατάγονται άνθρωποι σαν εσένα;»: Αυτό ρώτησε, το απόγευμα της Τρίτης, η βαρόνη Σούζαν Χάσεϊ την Ενγκόζι Φουλάνι, μια μαύρη ακτιβίστρια και διευθύντρια της οργάνωσης Sistah Space που στηρίζει θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

Η αφήγηση της Φουλάνι μέσω twitter για τη συνομιλία που είχε με την «λαίδη ΣΧ» πυροδότησε θύελλα σχολίων από χρήστες.

Mixed feelings about yesterday’s visit to Buckingham Palace. 10 mins after arriving, a member of staff, Lady SH, approached me, moved my hair to see my name badge. The conversation below took place. The rest of the event is a blur.

