Η κοσοβάρικη και η σερβική κυβέρνηση κατέληξαν σε συμφωνία της ύστατης στιγμής χθες Τετάρτη προκειμένου να λάβει τέλος η σχεδόν διετής διένεξή τους για τις πινακίδες των αυτοκινήτων στο βόρειο τμήμα του Κοσόβου, που η Δύση προειδοποιούσε ότι θα μπορούσε να οδηγήσει στο ξέσπασμα βίαιων επεισοδίων, ανακοίνωσε το βράδυ ο επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

«Εχουμε συμφωνία», συνόψισε ο Ζοζέπ Μπορέλ μέσω Twitter, μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες με τη μεσολάβηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Δείτε ακόμα – Βαλκάνια: Ολα δείχνουν ότι οδηγούμαστε στο ξέσπασμα νέων κρίσεων

«Προς μεγάλη ικανοποίησή μας ανακοινώνουμε ότι οι επικεφαλής διαπραγματευτές του Κοσόβου και της Σερβίας με τη διευκόλυνση της ΕΕ συμφώνησαν στα μέτρα για να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση και να επικεντρωθούμε πλήρως στην πρόταση για την εξομάλυνση των σχέσεών τους» πρόσθεσε.

We reached an agreement between #Kosovo and #Serbia today that will allow to avoid further escalation.

We will discuss next steps within the framework of our proposal for normalisation of relations between the two parties. pic.twitter.com/YQ7vVWPOgT

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 23, 2022