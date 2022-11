Νεογέννητο σκοτώθηκε όταν ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν μαιευτήριο στη Ζαπορίζια, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της, ο Ολεξάντρ Σταρούχ, μέσω Telegram.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες που δημοσιοποίησε ο ουκρανός αξιωματούχος με ανεξάρτητο τρόπο.

«Τη νύχτα, οι κατακτητές εκτόξευσαν τεράστιους πυραύλους σε ένα μικρό μαιευτήριο του νοσοκομείου Βιλνιάνσκ. Θλίψη γεμίζει τις καρδιές μας – ένα νεογέννητο μωρό σκοτώθηκε», αναφέρει η δήλωση του περιφερειάρχη στο Telegram.

⚡️Russia strikes maternity ward in Zaporizhzhia, newborn baby killed.

A Russian missile struck the maternity ward of the Vilnianska Hospital near Zaporizhzhia early on Nov. 23, Governor Starukh wrote on Telegram. A newborn baby was killed in the attack.

📸 Starukh/ Telegram pic.twitter.com/O0b41fvAdh

