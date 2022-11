Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε κάποια ΜΜΕ δημοσιεύονται βίντεο που φέρεται πως δείχνουν τη μεγάλη έκρηξη που σημειώθηκε στην περιοχή.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Έκτακτης Ανάγκης, η έκρηξη προκλήθηκε από βλάβη αγωγού αερίου, και δεν τραυματίστηκε κανείς.

Η πίεση στον αγωγό έκτοτε μειώθηκε και ο κοντινός θερμοηλεκτρικός σταθμός λειτουργεί με μαζούτ για να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη παροχή θερμότητας, έγραψε στο Telegram ο κυβερνήτης της περιοχής Αλεξάντερ Ντροζντένκο.

An explosion occurred on a gas pipeline near St. Petersburg and a large-scale fire began. The cause of the explosion is still unknown.

