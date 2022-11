Ο υπουργός υποδομών της Ουκρανίας, Oλεξάντρ Κουμπράκοφ, δήλωσε ότι η πρωτοβουλία για τα σιτηρά στη Μαύρη Θάλασσα θα παραταθεί για 120 ημέρες.

Σε ένα tweet, είπε ότι η συμφωνία συμφωνήθηκε μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πρόσθεσε ότι η Ουκρανία έκανε επίσημα έκκληση για παράταση της πρωτοβουλίας, η οποία επιτρέπει την εξαγωγή ρωσικού και ουκρανικού σίτου και λιπασμάτων μέσω της Μαύρης Θάλασσας, για ένα χρόνο και να συμπεριλάβει το λιμάνι του Μικολάιβ.

#BlackSeaGrainInitiative will be prolonged for 120 days. 🇺🇦 @ZelenskyyUa together w/ @antonioguterres 🇺🇳@UN, 🇹🇷 @RTErdogan & Minister of Defence Hulusi Akar @tcsavunma made another important step in the global fight against the food crisis.

