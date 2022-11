Το νότιο ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού επλήγη σήμερα το πρωί από ρωσικό πύραυλο, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές. Κατά την επίθεση επλήγησαν σημαντικές υποδομές, σύμφωνα με τις αρμόδιες περιφερειακές αρχές.

Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, σειρά εκρήξεων σημειώθηκε επίσης στην πόλη Ντνίπρο. Η προεδρία Ζελένσκι υποστηρίζει πως κατά τις επιθέσεις αυτές ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν ουκρανικές εγκαταστάσεις παραγωγής αερίου

Στο Κίεβο, δύο πύραυλοι κρουζ καταρρίφθηκαν από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα.

Όπως αναφέρει ο ιστότοπος Νexta έχει σημάνει συναγερμός για αεροπορικές επιδρομές σε αρκετές περιοχές της χώρας.

