Βαθιά ανησυχία δηλώνουν οι χώρες της Βαλτικής καθώς και κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ, ενώ έλαβε χώρα έκτακτη συνεδρίαση του συμβουλίου εθνικής ασφάλειας και άμυνας που συγκάλεσε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, μετά από αναφορές για δύο νεκρούς από ρωσικούς πυραύλους, οι οποίοι έπεσαν σε έδαφος της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, ισχυρισμό που η Μόσχα πάντως διαψεύδει.

Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στην Πολωνία, κάνοντας λόγο για ανησυχητικά νέα από το μέτωπο του πολέμου και δηλώνοντας έτοιμες να υπερασπιστούν κάθε σπιθαμή του εδάφους τους.

Σε υψηλούς τόνους και η αντίδραση του ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που μίλησε για «σημαντική κλιμάκωση» της σύγκρουσης.

Πιο συγκρατημένες οι αντιδράσεις από ΗΠΑ, Γερμανία και ΝΑΤΟ που βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με την Πολωνία μέχρι να διαλευκανθεί πλήρως η κατάσταση. Κι αυτό γιατί, σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες των πολωνικών ΜΜΕ για ρωσική προέλευση των πυραύλων που σκότωσαν δύο ανθρώπους, θα πρόκειται για το πρώτο χτύπημα του Βλαντίμιρ Πούτιν σε νατοϊκό έδαφος από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Σε μια τελευταία εξέλιξη, δε, αργά το βράδυ της Τρίτης ο εκπρόσωπος της πολωνικής κυβέρνησης δήλωσε ότι η κυβέρνηση αυξάνει το επίπεδο ετοιμότητας του στρατού. Μιλώντας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Πιοτρ Μίλερ είπε ότι η κυβέρνηση εξετάζει αν θα ενεργοποιήσει το άρθρο 4, το οποίο προβλέπει σύγκληση των μελών του ΝΑΤΟ αφού απειληθεί η «εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλειά» τους.

Ο υπουργός Άμυνας της Λετονίας, με ανάρτησή του στο Twitter, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους «Πολωνούς αδερφούς μας», λέγοντας: «Το εγκληματικό ρωσικό καθεστώς εκτόξευσε πυραύλους που στόχευσαν όχι μόνο Ουκρανούς αμάχους αλλά έφτασαν και σε έδαφος του ΝΑΤΟ, στην Πολωνία. Η Λετονία στέκεται στο πλευρό των Πολωνών φίλων μας και καταδικάζει αυτό το έγκλημα».

Η χώρα της Βαλτικής ανακοίνωσε, δε, ότι θα συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση την Τετάρτη για να αξιολογήσει την κατάσταση ασφαλείας. Μαζί με την ανακοίνωση, ο πρωθυπουργός της Λετονίας πρόσθεσε ότι η χώρα είναι «έτοιμη για περαιτέρω δράση».

My condolences to our Polish brothers in arms. Criminal Russian regime fired missiles which target not only Ukrainian civilians but also landed on NATO territory in Poland. Latvia fully stands with Polish friends and condemns this crime.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Εσθονίας, από την πλευρά του, ανέφερε: «Τα τελευταία νέα από την Πολωνία είναι ανησυχητικά. Είμαστε σε στενή συνεννόηση με την Πολωνία και άλλους συμμάχους. Η Εσθονία είναι έτοιμη να υπερασπιστεί κάθε εκατοστό του εδάφους του ΝΑΤΟ. Είμαστε σε πλήρη αλληλεγγύη με τη στενή μας σύμμαχο Πολωνία».

Latest news from Poland is most concerning. We are consulting closely with Poland and other Allies. Estonia is ready to defend every inch of NATO territory. We’re in full solidarity with our close ally Poland 🇵🇱

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Λιθουανία. «Ανησυχητικές ειδήσεις από την Πολωνία απόψε, για τουλάχιστον δύο εκρήξεις. Είμαστε σε στενή επαφή με τους Πολωνούς φίλους μας. Η Λιθουανία εκφράζει την αλληλεγγύη της στην Πολωνία. Πρέπει να υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους του NATO».

Concerning news from Poland tonight on at least two explosions.

Keeping a close contact with our Polish friends. Lithuania 🇱🇹 stands in strong solidarity with Poland 🇵🇱.

Every inch of #NATO territory must be defended!

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) November 15, 2022