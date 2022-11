Διαψεύδει οποιαδήποτε εμπλοκή της στο πυραυλικό χτύπημα σε πολωνικό έδαφος η Ρωσία, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι κανένας στόχος κοντά στα ουκρανο-πολωνικά κρατικά σύνορα δεν έχει πληγεί από ρωσικά όπλα.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αργά το βράδυ της Τρίτης, το ρωσικό υπουργείο Αμυνας επισημαίνει πως «οι αναφορές των πολωνικών μέσων ενημέρωσης, καθώς και οι δηλώσεις αξιωματούχων σχετικά με τους υποτιθέμενους καταρριφθέντες ρωσικούς πυραύλους σε πολωνικό έδαφος αποτελούν πρόκληση με στόχο την περαιτέρω κλιμάκωση».

Σύμφωνα με τη Μόσχα «κανένας στόχος κοντά στα ουκρανο-πολωνικά κρατικά σύνορα δεν έχει πληγεί από ρωσικά όπλα».

Τονίζεται, δε, πως τα συντρίμμια, τα οποία φέρεται να εντοπίστηκαν» από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, δεν είχαν καμία σχέση με ρωσικά όπλα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Πολωνίας, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη σε αγρόκτημα στο χωριό Przewodow, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. «Πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο, δεν είναι σαφές τι έχει συμβεί» δήλωσε ο αξιωματικός της Πυροσβεστικής Λούκας Κούσι, σύμφωνα με το Reuters.

Ωστόσο, το πολωνικό Radio ZET μετέδωσε ότι δύο «αδέσποτοι» πύραυλοι έπληξαν το Przewodow στην επαρχία Λούμπλι, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων.

Δημοσιογράφος του Ράδιο ΖΕΤ αργότερα ανέφερε, επικαλούμενος πηγές, ότι αυτό που έπληξε το Przewodow είναι πιθανότατα τα θραύσματα ρωσικού πυραύλου που καταρρίφθηκε από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας.

Σε κάθε περίπτωση, ο πολωνός πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι συγκάλεσε επείγουσα συνεδρίαση κυβερνητικής επιτροπής για υποθέσεις εθνικής ασφάλειας και άμυνας.

📷🇵🇱 An explosion occurred in the village of Przewodów near the Ukraine-Poland border. Police and army arrived at the site, the investigation is ongoing. If it’s connected to today’s Russian’s missile attack or not remains to be seen.#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/u5d7ohkihX

— MilitaryLand.net (@Militarylandnet) November 15, 2022