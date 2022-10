Για τη μαζικότερη έως τώρα επίθεση στον ρωσικό στόλο στον κόλπο της Σεβαστούπολης κάνει λόγο ο φιλορώσος κυβερνήτης της περιοχής, με τη Μόσχα να σημειώνει ότι προκλήθηκαν μόνο ελαφριές ζημιές σε ένα σκάφος. Όπως υποστηρίζει η Ρωσία, ο στόλος κατάφερε να αποκρούσει την επίθεση από drones. Το Κρεμλίνο κατηγορεί τη Βρετανία ότι σχεδίασε και βοήθησε στην υλοποίηση της επίθεσης από την Ουκρανία.

Το Κίεβο για την ώρα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη αν και διαρρέονται ανεπίσημα πληροφορίες ότι έχει πληγεί και μία ρωσική φρεγάτα.

Η επίθεση άρχισε στις 04:20 του Σαββάτου (τοπική ώρα) και, σύμφωνα τουλάχιστον με πληροφορίες από τη ρωσική πλευρά, περιλάμβανε εννέα ιπτάμενα και επτά θαλάσσια drone.

#Russian media published this video of the alleged attack on #Sevastopol. pic.twitter.com/3VjIZlPetk

— NEXTA (@nexta_tv) October 29, 2022