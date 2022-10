Τρόμος επικράτησε στην Κωνσταντινούπολη, καθώς το Σάββατο το βράδυ ξέσπασε πυρκαγιά σε ουρανοξύστη πολυτελών κατοικιών.

Από την πυρκαγιά στο 24 ορόφων κτίριο δεν αναφέρθηκαν θύματα, ωστόσο σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση υπάρχουν έξι τραυματίες, εκ των οποίων οι πέντε βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Το γύρο των κοινωνικών δικτύων κάνουν βίντεο και φωτογραφίες από τη στιγμή που η φωτιά καίει το συγκρότημα κατοικιών. Ένα τεράστιο σύννεφο καπνού φαίνεται να «πνίγει» την περιοχή Fikirtepe, ενώ πλήθος κόσμου και πυροσβεστικών οχημάτων βρίσκονται στο σημείο.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από τους πρώτους ορόφους και επεκτάθηκε στη συνέχεια προς τα πάνω, από την εξωτερική όμως πλευρά.

JUST IN 🚨 Huge fire in residential building in Istanbul, Turkey pic.twitter.com/iCi5pJOVsv

❗️#Istanbul, #Turkey, skyscraper on fire.

The fire broke out in a 24-storey building in Istanbul’s Kadıköy district. There are a large number of firefighters on site. pic.twitter.com/J81FtQehiE

— NEXTA (@nexta_tv) October 15, 2022