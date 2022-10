Σύμφωνα με τον Ρώσο υπουργό Άμυνας, Σεργκέι Σόιγκου, μέχρι στιγμής έχουν επιστρατευτεί περισσότερα από 200.000 άτομα, ενώ δεδηλωμένος στόχος παραμένουν οι 300.000 άνδρες.

Βάσει των επίσημων ανακοινώσεων, πρόκειται μόνο για άτομα με στρατιωτική εμπειρία ή/και συγκεκριμένες δεξιότητες, όπως π.χ. στον χειρισμό οπλικών συστημάτων και σε πόστα επιμελητείας.

Κατά τον ανεξάρτητο ειδησεογραφικό ιστότοπο Mediazona ωστόσο, για τις αποστολές στα πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας οι ρωσικές αρχές κινητοποιούν άτομα από τις πιο ευάλωτες ομάδες.

Επικαλούμενο μαρτυρίες, κάνει λόγο για στρατολόγηση σε κέντρα αστέγων και απόρων, καθώς και σε εργατικές κατοικίες ανά τη ρωσική επικράτεια.

Η ομάδα Food Instead of Bombs, η οποία διανέμει τρόφιμα στους άστεγους στη Μόσχα, επισημαίνει ότι από τους δρόμους της ρωσικής πρωτεύουσας έχουν πλέον απομακρυνθεί δεκάδες άστεγοι, που οδηγούνται σε στρατολογικά γραφεία παρά τη θέλησή τους.

«Η αστυνομία έρχεται απροειδοποίητα και αρπάζει από τον λαιμό ανθρώπους που περιμένουν στην ουρά για φαγητό», ανέφερε ένας ακτιβιστής. Οι αρχές αντέτειναν ότι πρόκειται για μέρος μιας διαδικασίας ελέγχου εγγράφων.

Όμως το Mediazona γράφει ότι ανάλογες επιδρομές γίνονται σε ξενώνες εργαζομένων, που χρησιμοποιούνται συνήθως από «ταχυμεταφορείς, οδηγούς ταξί, μικροτεχνίτες και πωλητές», ντόπιους και αλλοδαπούς.

Παραθέτει μάλιστα τη μαρτυρία ενός ενοίκου στο Travel Inn στη Μόσχα. Στις 8 Οκτωβρίου, περιέγραψε, η αστυνομία σφράγισε την περιοχή γύρω από το ξενοδοχείο και άρχισε να ερευνά ένα προς ένα τα δωμάτια, ζητώντας έγγραφα. «Σε ορισμένους επιδόθηκαν χαρτιά επιστράτευσης για την επόμενη μέρα», δήλωσε, «και τα διαβατήριά τους κατασχέθηκαν».

One of today’s Russian papers reports growing anxiety in Russian society: “Partial mobilisation changes a lot…panic and depression become the norm.” Plus, why Russian men eligible for the draft are heading to sperm banks. #ReadingRussia https://t.co/P6WjSGqScc pic.twitter.com/676RZk94TB

— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) October 4, 2022