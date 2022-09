Η μοναρχία στην Ελλάδα έχει καταργηθεί σχεδόν 50 χρόνια. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν βασιλιάδες, πρίγκιπες, δούκες και άλλοι τίτλοι γαλαζοαίματων, και το πολίτευμα της χώρας είναι η Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Δεν έχουμε ελέω Θεού ηγέτες, που μεταβιβάζουν την εξουσία τους στις επόμενες γενιές επ΄ άπειρον. Θα έλεγε κάποιος πως όλα αυτά είναι γνωστά και δεν υπάρχει λόγος για επανάληψη.

Κι όμως. Το ΒBC ανέστησε τη βασιλεία στην Ελλάδα. Η βρετανική τηλεόραση ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με τη βασίλισσα Ελισάβετ, τη διαδοχή, το πρωτόκολλο, την τελετή, την κηδεία κ.ο.κ από τη στιγμή του θανάτου της. Σε αυτό το πλαίσιο κάλεσε και τον Παύλο Γλίξμπουργκ για να μιλήσει για εκλιπούσα, που ήταν και τρίτη ξαδέρφη του.

Αλλά το βρετανικό μέσο ενημέρωσης αποφάσισε να του δώσει τον τίτλο του πρίγκιπα, διαδόχου του θρόνου, της Ελλάδας. Όπως ήταν λογικό και αναμενόμενο η φωτογραφία από τη συγκεκριμένη συνέντευξη κάνει τον γύρο του διαδικτύου με τους χρήστες του twitter να ενημερώνουν το έγκυρο – κατά τ΄άλλα- μέσο για το πολίτευμα της Ελλάδας.

Η «ανακήρυξη» του Παύλου σε πρίγκιπα μπορεί να οφείλεται σε γκάφα μπορεί και στον υπερβάλλοντα ενθουσιασμό από τη διαρκή ενασχόληση γύρω από το βρετανικό στέμμα. Σε κάθε περίπτωση μετά το BBC και άλλα βρετανικά μέσα επιμένουν να αλλάζουν το πολίτευμα της Ελλάδας.

Η Daily Mail μάλιστα ενώ αναφέρει ότι ο Παύλος είναι ο γιος του τελευταίου βασιλιά της Ελλάδας, δεν πτοείται και τον αποκαλεί πρίγκιπα της χώρας μας, θεωρώντας προφανώς ως ασήμαντη λεπτομέρεια ότι για να υπάρχει διάδοχος του θρόνου θα πρέπει να υπάρχει θρόνος και ότι σε κάθε περίπτωση ο ελληνικός λαός έχει επιλέξει από τον προηγούμενο αιώνα να στείλει τη βασιλεία στα αζήτητα

«Έχουν περάσει πέντε σχεδόν δεκαετίες από την κατάργηση της βασιλείας στην Ελλάδα», επισήμανε ο δημοσιογράφος Damian Mac Con Uladh ο οποίος ζει στην Ελλάδα.

Come on, BBC. Greece long abolished it’s monarchy, so please respect that.

My Greeks sons just asked «who is that guy? Greece doesn’t have kings and princes.» pic.twitter.com/GXnekaAbnh

— Damian Mac Con Uladh (@damomac) September 18, 2022