Ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία ότι θέλει να καταστρέψει την επίσκεψη αποστολής επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) στον ηλεκτροπαραγωγικό πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, ο οποίος τελεί υπό ρωσικό έλεγχο, σημειώνοντας ότι η Ρωσία βομβάρδισε ξανά σήμερα την περιοχή στην οποία βρίσκεται ο σταθμός.

«Οι Ρώσοι βομβάρδισαν την (πόλη) Ενερχοντάρ και την περιοχή του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια», σημείωσε ο Αντρέι Γέρμακ, ο προσωπάρχης του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μήνυμά του στο Telegram, κατηγορώντας τη Ρωσία ότι ενεργεί ως ένα «τρομοκρατικό κράτος».

Ο σταθμός της Ζαπορίζια, που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην Ενερχοντάρ, καταλήφθηκε από τις δυνάμεις της Μόσχας τον Μάρτιο, αλλά εξακολουθεί να συνδέεται με το ουκρανικό δίκτυο ηλεκτροδότησης και να τον διαχειρίζονται υπάλληλοι της ουκρανικής κρατικής εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας Energoatom.

Η περιοχή του πυρηνικού σταθμού δέχθηκε επανειλημμένως βομβαρδισμούς τον περασμένο μήνα, για τους οποίους το Κίεβο και η Μόσχα επιρρίπτουν η μια στην άλλη την ευθύνη.

«Η Ρωσία ευθύνεται για όλα όσα συμβαίνουν στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια και στην Ενερχοντάρ», σημείωσε σήμερα ο Γέρμακ και τόνισε: «Θέλουν να ναυαγήσει η επίσκεψη της αποστολής του ΔΟΑΕ».

Λίγα λεπτά αργότερα, ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Μιχαΐλο Ποντόλιακ έγραψε επίσης σε μήνυμά του στο Twitter ότι η Ρωσία πραγματοποιεί «επιδεικτικά πλήγματα» στην Ενερχοντάρ προκειμένου να επιρρίψει την ευθύνη γι’ αυτά στην Ουκρανία.

«Η Ρωσία διεξάγει επιδεικτικά πλήγματα στην Ενερχοντάρ, κατά μήκος της επίσημης διαδρομής της αποστολής του ΔΟΑΕ, προκειμένου να κατηγορήσει την Ουκρανία γι’αυτό», σημείωσε ο Ποντόλιακ, προσθέτοντας ότι αυτό αποτελεί «ένδειξη του πραγματικού ‘ενδιαφέροντος’ (της Ρωσίας) για την επιθεώρηση» του πυρηνικού σταθμού.

Russia demonstratively strikes on Energodar, along the IAEA mission official route. To blame it on 🇺🇦. Houses were destroyed. This is a demonstration of RF’s real «interest» in the inspection. This is yet another proof of 🇷🇺 «guarantees» true importance for any intermediaries.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 1, 2022