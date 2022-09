«Είναι πραγματικοί φίλοι, όχι ‘φίλοι τύπου Ουάσινγκτον’», είχε πει η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι, όταν τον Απρίλιο, ο Μπάρακ Ομπάμα συναντήθηκε με τον Τζο Μπάιντεν για να μιλήσουν για την ασφάλιση υγείας.

Σε κάθε τους εμφάνιση, όλα αυτά τα χρόνια, Ομπάμα και Μπάιντεν δίνουν την εντύπωση δύο ανδρών που έχουν μια βαθιά σχέση. Αυτό ήταν εμφανές καθ’ όλη τη διάρκεια των δύο θητειών του Ομπάμα με εναγκαλισμούς και αστεία.

Ωστόσο, η σχέση τους φαίνεται να μην ήταν αυτό που οι Αμερικανοί αποκαλούν «bromance».

Το βιβλίο «The Long Alliance: The Imperfect Union of Joe Biden and Barack Obama» περιγράφει τις εντάσεις μεταξύ του Μπάρακ Ομπάμα και του Τζο Μπάιντεν.

Ο Μπάιντεν, ο οποίος διετέλεσε αντιπρόεδρος του Ομπάμα και στις δύο προεδρικές θητείες του, κατηγορήθηκε για «προδοσία» επειδή ανακοίνωσε ότι και οι δύο υποστήριζαν τους γάμους ομοφυλοφίλων πριν από εκείνον.

Η… φλυαρία

Τις πρώτες ημέρες, ο Ομπάμα θεωρούσε ότι ο Μπάιντεν ήταν υπεροπτικός και μιλούσε τόσο πολύ με αποτέλεσμα να πει κάποτε σε έναν βοηθό του «Πυροβόλησέ με, τώρα».

Η έλλειψη πίστης στον Μπάιντεν έφτασε τον Ομπάμα στο σημείο να σκεφτεί να τον αντικαταστήσει με τη Χίλαρι Κλίντον ως υποψήφια αντιπρόεδρό του το 2012, επειδή πίστευε ότι εκείνη θα ενίσχυε τις πιθανότητες επανεκλογής του.

Και το 2020, ο Ομπάμα υποστήριξε απρόθυμα τον πρώην αντιπρόεδρό του στη δική του υποψηφιότητα για την προεδρία, αφού ξεπέρασε τους φόβους ότι η υποψηφιότητά του θα μπορούσε να είναι «αδιανόητα επώδυνη».

Το βιβλίο, που θα εκδοθεί στις 13 Σεπτεμβρίου, αποκαλύπτει και την πρώτη γνωριμία των δύο ανδρών.

Η πρώτη γνωριμία Ομπάμα-Μπάιντεν

Ο συγγραφέας Γκάμπριελ Ντεμπενεντέτι περιγράφει πώς ο Ομπάμα και ο Μπάιντεν «εντόπισαν» για πρώτη φορά ο ένας τον άλλον στα μέσα της δεκαετίας του 2000, όταν ο Ομπάμα μίλησε στο Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών, το 2004, πυροδοτώντας συζητήσεις ότι θα έπρεπε να είναι υποψήφιος για την προεδρία.

Ο Ομπάμα κέρδισε μια έδρα στη Γερουσία στο Ιλινόις και έφτασε στην Ουάσιγκτον το 2005, αλλά αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό από τον Μπάιντεν, τότε γερουσιαστή του Ντέλαγουερ.

Ήταν «επιφυλακτικός απέναντι σε φρέσκα πρόσωπα» όπως ο Ομπάμα και «ενοχλήθηκε ελαφρώς» από τους τίτλους, που έμοιαζαν να τον ακολουθούν παντού.

Όμως, ο Μπάιντεν ήθελε να γνωρίσει τον Ομπάμα και προσφέρθηκε να δειπνήσει σε ένα απλό ιταλικό εστιατόριο στο Καπιτώλιο. «Τίποτα φανταχτερό», όπως το είχε χαρακτηρίσει.

Ωστόσο, ο Ομπάμα πρότεινε «να πάμε σε ένα ωραίο μέρος, μπορώ να το αντέξω οικονομικά».

Σύμφωνα με το βιβλίο, ο Μπάιντεν αιφνιδιάστηκε «εντοπίζοντας κάτι περισσότερο από μια ένδειξη αλαζονείας». Η συνάντηση τελικά φέρεται να ήταν «άβολη» χωρίς να προγραμματιστεί δείπνο.

Οι πρώτες εντυπώσεις του Ομπάμα για τον Μπάιντεν ήταν ότι ήταν «παλιάς σχολής» και ότι η χειρονομία του ήταν «στην καλύτερη περίπτωση συγκαταβατική, στη χειρότερη ότι επρόκειτο για οριακά επίθεση».

Ωστόσο, οι δύο άντρες εργάστηκαν στην επιτροπή Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων της Γερουσίας.

Ο Ομπάμα φέρεται να είπε στον στενό του σύμβουλο Ντέιβιντ Άξελροντ: «Ο Τζο Μπάιντεν είναι ένας έντιμος άνθρωπος, αλλά, ρε φίλε, μιλά χωρίς σταματημό. Είναι απίστευτο πρέπει να το δεις».

Πίστευε δε ότι η γενιά γερουσιαστών όπως ο Μπάιντεν ευθύνεται που έκαναν την Ουάσιγκτον αναποτελεσματική.

Με πληροφορίες από Daily Mail