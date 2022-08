Στην αποκατάσταση των σχέσεων Τουρκίας – Ισραήλ και την απόφαση των δύο χωρών να προχωρήσουν στον αμοιβαίο διορισμό πρεσβευτών τέσσερα χρόνια μετά τη διακοπή των διπλωματικών τους σχέσεων αναφέρονται τα διεθνή ΜΜΕ.

Τα δημοσιεύματα αναφέρονται τόσο στο ζήτημα της ενεργειακής συνεργασίας και τις βλέψεις της Τουρκίας για τους νέους ενεργειακούς δρόμους και τη φυσικό αέριο του Ισραήλ. Βάζουν ακόμα «ψηλά» το ζήτημα της Χαμάς και των σχέσεων της με την Τουρκία.

Στην είδηση αντέδρασε και ο Επίτροπος Διεύρυνσης Όλιβερ Βαρχελί, σημειώνοντας σε σχετική ανάρτηση του στο twitter την ικανοποίηση του για την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ισράηλ. «Χαιρετίζω την ανακοίνωση μεταξύ Τουρκίας και Iσραήλ να αποκαταστήσουν πλήρεις διπλωματικές σχέσεις. Αυτό είναι άλλο ένα ορόσημο για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων, τη σταθεροποίηση της περιοχής και την προώθηση της ευημερίας. Η ΕΕ είναι έτοιμη να υποστηρίξει τη δημιουργία νέων πεδίων συνεργασίας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βαρχελί.

I welcome the announcement between #Turkey and #Israel to restore full diplomatic ties. This is another milestone strengthening bilateral relations, stabilizing the region and fostering prosperity. The EU is ready to support establishing new grounds of cooperation.

— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) August 18, 2022