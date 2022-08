Κόβει την ανάσα το βίντεο που δείχνει μία νάρκη να σκάσει στη θάλασσα σε χωριό της Οδησσού, στο σημείο που δύο άνθρωποι έκαναν το μπάνιο τους.

Σύμφωνα με μια ομάδα του Telegram που δημοσίευσε χθες βίντεο από κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, δύο λουόμενοι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν από την έκρηξη στην παραθαλάσσια πόλη της Μαύρης Θάλασσας.

Προηγουμένως οι αρχές της Οδησσού προειδοποίησαν τους ντόπιους να μην κολυμπούν στις θάλασσες γύρω από την εμπόλεμη πόλη και μάλιστα έκλεισαν τις παραλίες φέτος το καλοκαίρι από το φόβο των ρωσικών βομβαρδισμών σε πλήθη.

Τον Ιούνιο, μια άλλη νάρκη εξερράγη σε παραλία της Οδησσού, σκοτώνοντας έναν πατέρα μπροστά στην οικογένειά του.

⚡️💣 #Travel Warning: Sea mines endanger bathing fun on #Odessa beaches⚡️

Two people were killed and two injured in #Zatoka, Odessa region, when another sea mine planted by #Ukrainian militants in the Black Sea exploded.https://t.co/d9YpGcSFtz /@RVvoenkor/#UkraineWarNews #Video pic.twitter.com/SHpXgnnRct

— 🇷🇺🇺🇦 News from Slavyangrad ⚔ Reports & Vids 🔥 (@DeuNachrichten) August 15, 2022