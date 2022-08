Το αμερικανικό Κογκρέσο ενέκρινε χθες Παρασκευή οριστικά το σχέδιο νόμου για τις επενδύσεις που ήθελε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στους τομείς του κλίματος και της υγείας, προσφέροντας μείζονα πολιτική νίκη στον δημοκρατικό ηγέτη, ενώ απομένει διάστημα μικρότερο από τρεις μήνες ώσπου να διεξαχθούν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές (στη φωτογραφία από το AP, επάνω, το Καπιτώλιο όπου στεγάζεται το αμερικανικό Κογκρέσο).

Χάρη στην οριακή πλειοψηφία τους, οι Δημοκρατικοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων πέρασαν το σχέδιο νόμου, που προβλέπει δημόσιες επενδύσεις 430 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων, μετά την έγκρισή του από τη Γερουσία προ ημερών.

Δείτε ακόμα – ΗΠΑ: Η δημοτικότητα του Μπάιντεν αυξήθηκε στο 40%

Το κείμενο, που θεωρείται ότι θα βάλει τις ΗΠΑ στον σωστό δρόμο για να επιτύχουν τους στόχους τους ως προς τη μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, μένει μόνο να επικυρωθεί από τον αμερικανό πρόεδρο.

Ο Τζο Μπάιντεν ανέφερε ότι θα επικυρώσει το σχέδιο νόμου την επόμενη εβδομάδα. «Σχεδιάζω να υπογράψω» το κείμενο «την επόμενη εβδομάδα», ενώ «την 6η Σεπτεμβρίου θα οργανώσουμε γιορτή στον Λευκό Οίκο για να τιμήσουμε αυτό το ιστορικό νομοθέτημα», ανέφερε ο κ. Μπάιντεν μέσω Twitter.

And while I plan to sign the Inflation Reduction Act into law next week, on September 6th we will hold a celebration at the White House in honor of this historic legislation.

— President Biden (@POTUS) August 12, 2022