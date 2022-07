Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στον τελευταίο όροφο ενός ουρανοξύστη 17 ορόφων στο Βόρειο Γούλιτς, στο ανατολικό Λονδίνο. Στο σημείο βρέθηκαν δεκαπέντε πυροσβεστικά οχήματα με 125 πυροσβέστες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Fire in a top floor flat along Factory Road E16.

The smell of smoke is so so strong

Hoping everyone got out#Newham pic.twitter.com/xTH6ZK3t9M

— Stevo (@Mr_Stevo87) July 20, 2022