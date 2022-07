Τώρα, μετά το «πράσινο φως» που πήραν η Φινλανδία και η Σουηδία –Ταγίπ Ερντογάν… επιτρέποντος– για ένταξη στο ΝΑΤΟ, ο Νιινίστο χαρακτήρισε την στρατηγική μεταστροφή της χώρας του «φυσική» εξέλιξη.

Μιλώντας στην ιταλική εφημερίδα La Repubblica απέρριψε τις επικρίσεις, ακόμη και εντός της Φινλανδίας, ότι στον «βωμό» του συμβιβασμού με την Τουρκία θυσιάστηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι Κούρδοι.

«Θα τηρηθεί η νομοθεσία μας και οι διεθνείς συμφωνίες. Αυτό το έγγραφο σε καμία περίπτωση δεν προσδιορίζει ποιος θα πρέπει να εκδοθεί», ανέφερε.

Δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για τον αυταρχισμό του Ταγίπ Ερντογάν. «Η αντίληψή μας για τη δημοκρατία είναι διαφορετική», σχολίασε.

Όμως είναι ο Πούτιν, τόνισε, που αποτελεί τον κίνδυνο. «Θα ξαναπαίζατε χόκεϊ μαζί του;», ρωτήθηκε με αφορμή ένα παιχνίδι στο οποίο συμμετείχαν οι δύο άνδρες το 2012, στη διάρκεια επίσκεψης του Νιινίστο στη Ρωσία. Δέκα χρόνια μετά, η απάντησή του ήταν αρνητική.

«Ο Πούτιν δεν έχει έλλειψη μελών για την ομάδα του, τη συνολική ομάδα», σχολίασε με νόημα το Κρεμλίνο. «Ο Πούτιν παίζει χόκεϊ και το κάνει τακτικά»…

President Niinisto of #Finland with #Russian President Putin while playing ice hockey in 2012 pic.twitter.com/uEWE6BY6Tn

— ZPashkin 💛💙 (@ZumrudPashkin) February 1, 2022