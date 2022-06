Προτού καν ολοκληρωθούν οι εντυπωσιακές εκδηλώσεις για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της Βασίλισσας Ελισάβετ, ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ, έφυγαν από την Βρετανία.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα «Daily Mail», το ζεύγος Σάσεξ αναχώρησε χθες με ιδιωτικό τζετ για τις ΗΠΑ , μία ώρα προτού ξεκινήσει η θεαματική παρέλαση μπροστά από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Αν και το ζεύγος Σάσεξ με τα παιδιά τους ταξίδεψαν από τις ΗΠΑ για να παραστούν στους εορτασμούς για την παραμονή της 96χρονης μονάρχη στο βρετανικό θρόνο, ήταν παρόντες, αλλά ήταν σαν να μην ήταν, όπως σχολιάζει ο βρετανικός Τύπος.

Prince Harry and Meghan Markle are seen arriving back in California on a private jet after leaving Britain for Queen’s Platinum Jubilee https://t.co/ZUHGbt3god pic.twitter.com/JdeFe9tu1l

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) June 6, 2022