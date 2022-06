Την καρδιά όλων έκλεψαν οι γκριμάτσες του πρίγκιπα Λούις, του τρίτου παιδιού του πρίγκιπα Oυίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο.

Από την πρώτη κιόλας μέρα, τράβηξε τα βλέμματα πάνω του με την παιδική του αθωότητα και τις αξιολάτρευτες γκριμάτσες του.

Τελευταία μέρα χθες των εκδηλώσεων για τα 70 χρόνια της Ελισάβετ στο θρόνο, σύσσωμη η οικογένεια του πρίγκιπα Ουίλιαμ παρακολούθησε μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας την μεγαλειώδη παρέλαση στο κέντρο του Λονδίνου. Αν και η μητέρα του, Κέιτ Μίντλετον, τον είχε βάλει να καθίσει δίπλα της, ίσως, για να τον επιβλέπει, εκείνος δεν σταμάτησε να είναι «άτακτος».

Στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από τον διεθνή Τύπο, εικονίζεται να κάνει κοροϊδευτικές μορφασμούς στην δούκισσα του Κέιμπριτζ, δοκιμάζοντας την υπομονή της, αφού εκείνη δείχνει, μάλλον, εκνευρισμένη, σε άλλη φωτογραφία ο Λούις κλείνει τα μάτια του με τις παλάμες του, ζητά να πιει αναψυκτικό ενώ μετά κουρασμένος γέρνει στον ώμο της μητέρας του. Μάλιστα, κάποια στιγμή ο σκανταλιάρης πρίγκιπας αγκάλιασε την Κέιτ και της έδωσε ένα φιλί αφού νωρίτερα προσπαθούσε να της κλείσει με τις παλάμες του το στόμα, όσο εκείνη, μάταια, τον συμβούλευσε να καθίσει φρόνιμος. Μάλιστα κάποια στιγμή, ο μικρός πρίγκιπας τράβηξε και τα μαλλιά μιας κοπέλας που καθόταν ακριβώς πίσω της, αναγκάζοντας τη δούκισσα του Κέιμπριτζ να παρέμβει.

Οι σκανταλιές του, όμως, δεν περιορίστηκαν εκεί. Μία μέρα πριν, ο μικρός γαλαζοαίματος βρέθηκε στον εξώστη του παλατιού ακριβώς δίπλα στην 96χρονη μονάρχη και γιαγιά του. Καθόλη τη διάρκεια της εκδήλωσης δεν σταμάτησε να της μιλά ενώ καθώς περνούσαν τα αεροσκάφη της RAF πάνω από το Μπάκιγχαμ εκείνος έκλεινε τα αυτιά του.

