«Τι διεστραμμένα μυαλά το σκέφτηκαν;»

Αντιδράσεις από αστέρες με καταγωγή από την Ινδία και όχι μόνο έχει προκαλέσει η διαφήμιση της εταιρείας Layer’r Shot, καθώς προωθεί την κουλτούρα του βιασμού.

Στα πλάνα παρουσιάζονται τέσσερις άνδρες που φαίνεται να παρακολουθούν μία φοβισμένη γυναίκα. Αφού αφήνεται το υπονοούμενο ότι κάποιος πρέπει να την προσεγγίσει, ο θεατής αντιλαμβάνεται τελικώς ότι αναφέρονται στο σπρέι και όχι σε εκείνη. Ωστόσο τόσο οι ατάκες, όσο και ο τρόπος που παρουσιάζονται οι δύο ρόλοι στην διαφήμιση (σ.σ. εκείνη φοβισμένοι, οι άλλοι επιθετικοί) έχει ως αποτέλεσμα να προωθείται η κουλτούρα του βιασμού μέσα από το διαφημιστικό μήνυμα.

Από την πρώτη στιγμή της δημοσιοποίησης, οι χρήστες των social media καταφέρθηκαν κατά της εταιρείας, ενώ προσωπικότητες στάθηκαν και στο ότι η διαφήμιση ήρθε στο «φως» την ώρα που εξετάζεται η υπόθεση βιασμού μίας 17χρονης από πέντε άνδρες στην πόλη Hyderabad.

«Αυτή η διαφήμιση προωθεί, ξεκάθαρα, τη σεξουαλική βία κατά γυναικών και κοριτσιών και προωθεί τη νοοτροπία βιασμού μεταξύ ανδρών. Η διαφήμιση είναι απαράδεκτη και δεν θα πρέπει να επιτραπεί η αναπαραγωγή της στα μέσα μαζικής ενημέρωσης» έγραψε το Σάββατο η Swati Maliwal, πρόεδρος της Επιτροπής Γυναικών του Δελχί, στο υπουργείο Ενημέρωσης και Ραδιοτηλεόρασης.

Μετά από αυτή τη δήλωση, το αρμόδιο υπουργείο αποφάσισε την απόσυρση της καμπάνιας και ζήτησε από Twitter και YouTube να αφαιρέσουν το βίντεο από τις πλατφόρμες τους.

Η ηθοποιός Richa Chadha αντέδρασε εντόνως μέσω social media, διερωτώμενη: «Παραγωγοί, σενάριο, πρακτορείο, πελάτης, κάστινγκ, νομίζουν όλοι ότι ο βιασμός είναι αστείο;».

Απαντώντας στην ανάρτησή της, η Priyanka Chopra έκανε λόγο για «ντροπή και αηδία» και εξέφρασε την ευχαρίστησή της για την απόσυρση.

Ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης, Farhan Khan, είχε επίσης να πει μόνο κακά λόγια. «Τι απίστευτα κακόγουστα και διεστραμμένα μυαλά πρέπει να χρειάζονται για να σκεφτούν, να εγκρίνουν και να δημιουργήσουν αυτές τις διαφημίσεις με σπρέι σώματος για «ομαδικό βιασμό». Ντροπιαστικό» επεσήμανε.

Τέλος η Layer’r Shot απολογήθηκε, σημειώνοντας πως «δεν είχε σκοπό να θίξει τα συναισθήματα κανενός ή να προσβάλει τη σεμνότητα οποιασδήποτε γυναίκας ή να προωθήσει οποιοδήποτε είδος κουλτούρας, όπως λανθασμένα αντιλαμβάνονται ορισμένοι».

Σημείωσε πως ζήτησε και αυτή να σταματήσει η αναπαραγωγή του βίντεο από το περασμένο Σάββατο.

This ad is not an accident. To make an ad, a brand goes through several layers of decision making. Creatives, script, agency, client, casting… DOES EVERYONE THINK RAPE IS A JOKE? Revelatory! This brand, the agency that made this ad need to be sued for the filth they’re serving. https://t.co/M3YjbljAYN

— RichaChadha (@RichaChadha) June 4, 2022