Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Φούμιο Κισίντα εξετάζει το ενδεχόμενο να παρευρεθεί στη σύνοδο αρχηγών κρατών – μελών του ΝΑΤΟ στα τέλη Ιουνίου για να προωθήσει τον συντονισμό με τη Δύση απέναντι στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ανέφεραν πηγές με γνώση του ζητήματος.

Μια τέτοια επίσκεψη θα σηματοδοτήσει μια ασυνήθιστα επιθετική στάση για έναν Ιάπωνα ηγέτη, αν και ο Κισίντα έχει επανειλημμένα καταδικάσει τη Ρωσία για αυτό που ο ίδιος έχει περιγράψει ως ένα «έγκλημα πολέμου» κατά της Ουκρανίας.

Στο παρελθόν, Ιάπωνες ηγέτες κράτησαν μια προσεκτική στάση στις σχέσεις τους με τη Ρωσία, καθώς οι δύο χώρες βρίσκονται σε αντιπαράθεση για εδαφικές διαφορές δεκαετιών.

Ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι αξιωματούχοι δεν θα είναι σε θέση να σχολιάσουν μια τέτοια ενδεχόμενη επίσκεψη, που αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το ειδησεογραφικό μέσο ενημέρωσης Kyodo χθες Σάββατο.

