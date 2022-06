Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο.

«Εκρήξεις στις περιοχές Νταρνίτσκι και Ντνιπρόβσκι της πρωτεύουσας», έγραψε ο Κλίτσκο στο Telegram. «Οι υπηρεσίες ήδη εργάζονται στο σημείο. Περισσότερες λεπτομέρειες- αργότερα».

⚡️ Explosions heard in Kyiv.

Kyiv Mayor Vitalii Klitschko reported via Telegram that five explosions were heard in Kyiv overnight on June 4, including in the districts of Darnytsky and Dniprovsky.

More information will be provided later.

