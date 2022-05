Ο Μάικ Τζέιμς απάντησε σε νέο Q&A στο Twitter, και ήταν για ακόμη μια φορά απολαυστικός. Ο άσος της Μονακό μίλησε για όλους και για όλα ενώ στην κουβέντα συμμετείχε και ένας φίλος του Ολυμπιακού, ο οποίος τον προέτρεψε να φορέσει την φανέλα των Πειραιωτών, για να λάβει μια… επική απάντηση από τον Αμερικανό γκαρντ.

«Μάικ, ο Ολυμπιακός σε περιμένει», του έγραψε και ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού απάντησε: «Μας κερδίσατε ήδη. Αφήστε με ήσυχο να πνίξω τον καημό μου».

O 31χρονος γκαρντ έκανε ό,τι μπορούσε στη μνημειώδη σειρά των playoffs ανάμεσα στη Μονακό και τον Ολυμπιακό έχοντας 17,6 πόντους, 5,8 ασίστ, 4,4 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο κατά μέσο όρο, αλλά η ομάδα του Πριγκιπάτου αποκλείστηκε στον πέμπτο αγώνα.

Y’all beat us already. Leave me alone to drown in my sorrows https://t.co/u203WGWXVt

— Mike James (@TheNatural_05) May 11, 2022