Μόλις το περασμένο Σαββατοκύριακο έγινε εν τω μεταξύ η πρώτη στα χρονικά της πορτογαλικής αγοράς πώληση ακίνητης περιουσίας απευθείας με Bitcoin, χωρίς τη μετατροπή τους.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για ένα τριάρι διαμέρισμα στη βορειοδυτική πόλη Μπράγα.

Πωλήθηκε έναντι 3 Bitcoin (λίγο περισσότερο από 100.000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές) βάσει ενός νέου κανονισμού που τέθηκε πρόσφατα σε εφαρμογή στην Πορτογαλία και επιτρέπει τις αγοραπωλησίες ακινήτων με ψηφιακά νομίσματα.

Προς αποφυγή βέβαια χρήσης παράνομα αποκτηθέντων κεφαλαίων και περιπτώσεων ξεπλύματος χρήματος, έχουν τεθεί διάφορες προϋποθέσεις, όπως η αναφορά της πηγής των κεφαλαίων που χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση των κρυπτονομισμάτων και η δημόσια διεύθυνση του κρυπτογραφικού πορτοφολιού.

