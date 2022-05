Με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, ο Άντριεν Πέιν έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς τα ξημερώματα στο Ορλάντο.

Την είδηση αποκάλυψε αρχικά ο Τζάρεντ Σάλιντζερ, που είναι γνωστός από το πέρασμά του από τους Μπόστον Σέλτικς. Οι δυο τους ήταν συμπαίκτες και φίλοι, ενώ στην ανάρτησή του τον χαρακτηρίζει αδερφό.

Hate the news i received this morning…. Rest Easy to my brother/Teammate @Adreian_Payne

Η Αστυνομία του Ορλάντο σε ανακοίνωσή της είχε αναφέρει ότι ένας άνδρας πυροβολήθηκε στο Ορλάντο στη 1:30 τα ξημερώματα στην Έγκρετ Σορς Ντράιβ, το οποίο είναι προάστιο της πόλης στη Φλόριντα.

Την πληροφορία ότι ο νεκρός ήταν ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού επιβεβαίωσε o δημοσιογράφος Κρις Σολάρι.

Confirmed the former MSU star big man has died. He was 31. https://t.co/a9SkZvicHH

— Chris Solari (@chrissolari) May 9, 2022