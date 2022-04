Δεκάδες ανεμοστρόβιλοι χτύπησαν την πολιτεία του Κάνσας. Από το πολύ έντονο φαινόμενο υπάρχουν σημαντικές υλικές ζημιές σε σπίτια και υποδομές.

Τουλάχιστον 15 ανεμοστρόβιλοι σχηματίστηκαν κατά την διάρκεια της Παρασκευής στις κεντρικές πολιτείες των ΗΠΑ, με επίκεντρο του χτυπήματος το Κάνσας.

Συγκεκριμένα, ανεμοστρόβιλος στην πόλη Ουιτσίτα του Κάνσας προκάλεσε υλικές ζημιές σε σπίτια. Τουλάχιστον 20.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα με τις Αρχές της πολιτείας να αναφέρουν ότι υπάρχουν τουλάχιστον 20 τραυματίες από τα συντρίμμια που εκτοξεύονται από τους ανεμοστρόβιλους.

Ειδικοί κάνουν λόγο για φαινόμενο σπάνιο, και δεν μπορούν να προβλέψουν εάν τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν εκ νέου στην περιοχή.

Φωτογραφίες από σπίτια χωρίς στέγες και αυτοκίνητα στραπατσαρισμένα πάνω σε κτήρια, αλλά και βίντεο του καταιγιστικού μετεωρολογικού φαινομένου έκαναν το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Video from the YMCA in Andover, thanks to my cousin @CoachR_Allen pic.twitter.com/uHTwBYPdmG

— Nicole Phillips (@NicolePhilli) April 30, 2022