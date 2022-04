Σε νέα σκληρά μέτρα προχώρησαν οι κινεζικές αρχές επιχειρώντας να εφαρμόσουν την πολιτική zero covid στη Σανγκάη, όπου, ωστόσο, παρά το απάνθρωπο lockdown, οι νεκροί αυξάνονται και τα κρούσματα δεν λένε να μειωθούν.

Μετά τις δαγκάνες, τους χωρισμούς οικογενειών, τη θανάτωση κατοικιδίων και τον πολυήμερο αποκλεισμό των πολιτών στα σπίτια, οι Αρχές, στήνουν φράχτες έξω από τις εξώπορτες κτιρίων στα οποία έχουν εντοπιστεί κρούσματα Covid-19.

«Μας περιφράσσουν σαν ζώα»

Εξέλιξη που πυροδότησε νέο κύκλο οργής στα social media. Εικόνες από εργάτες με τις ειδικές λευκές προστατευτικές στολές να σφραγίζουν εισόδους συγκροτημάτων με κατοικίες ή ακόμα και δρόμους με φράχτες ύψους δύο μέτρων έγιναν viral το Μεγάλο Σάββατο.

China’s zero Covid policy is turning to a final solution in Shanghai: people are fully fenced thus way in their buildings as long as there’s a positive case. A strategy to suffocate the virus becomes a scheme of house imprisonment, and letting people die. @StevenCNN @amyyqin pic.twitter.com/aiI550MkRo — Rudolph Tang 唐若甫 (@klassikom) April 24, 2022

Όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, οι φράχτες τοποθετούνται γύρω από συγκροτήματα που έχουν χαρακτηριστεί «σφραγισμένες περιοχές», σε κτίρια όπου τουλάχιστον ένα άτομο βρέθηκε θετικό στον κοροναϊό. Ακόμα, έχουν κυκλοφορήσει εικόνες που δείχνουν τις Αρχές να «μπλοκάρουν» ολόκληρους δρόμους με ψηλούς φράχτες.

1. China has imposed a phased lockdown in Shanghai to contain the current surge of Covid-19 infections. The eastern half of the city will be under a lockdown from today until Friday (April 1), following which its Western half will begin a similar lockdown. https://t.co/bO6umBIJmS pic.twitter.com/Zd2V3O6klq — BFM News (@NewsBFM) March 28, 2022

«Δεν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς;» είπε ένας χρήστης στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Weibo. «Αυτό είναι μεγάλη ασέβεια προς τα δικαιώματα των ανθρώπων μέσα, η χρήση μεταλλικών φραγμάτων για να τους περικλείουν σαν οικόσιτα ζώα», είπε ένας άλλος.

Θα φοβηθεί ο ιός αυτούς τους φράχτες, ας περιμένουμε να δούμε», είπε ένας κάτοικος της Σανγκάης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας επιχειρηματίας στην πόλη έβαλε ετικέτα σε μια φωτογραφία των φράχτων: «Πού είμαι; Τι χρονιά είναι? Έχω ταξιδέψει στον χρόνο;»

Δεν φεύγει κανείς

Σύμφωνα με τον Guardian οι φράχτες ως επί το πλείστον τοποθετήθηκαν σε συγκροτήματα διαμερισμάτων στα οποία καταγράφηκε τουλάχιστον ένα θετικό κρούσμα κοροναϊού οπότε λόγω του lockdown οι ένοικοί της δεν μπορούν ούτε να φύγουν από το σπίτι τους.

Residents being physically sealed inside buildings in my compound. This is outrageously irresponsible and completely unnecessary. #rapeofshanghai #上海强奸 pic.twitter.com/TmeA4hb0ru — Cameron Wilson 韦侃仑 (@CameronWEF) April 23, 2022

Οργή

Οι Αρχές είπαν ότι τα εμπόδια θα πρέπει να αφήνουν αρκετό χώρο για τη διεξαγωγή τεστ Covid-19 και ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να «προσέχουν για τη δική τους ασφάλεια» κατά την εγκατάσταση των περιφραγμάτων. Ωτόσο η οργή του κόσμου ξεχειλίζει: Ένα βίντεο δείχνει τους κατοίκους να φωνάζουν από τα μπαλκόνια στους εργάτες που προσπαθούσαν να στήσουν φράχτη πριν υποχωρήσουν και τον αφαιρέσουν. Άλλο βίντεο καταγράφει οργισμένους ανθρώπους να γκρεμίζουν φράχτες.

angry residents including a female foreigner are yelling at pandemic control white guards setting up fences at The Summit (汇贤居), an upscale apartment compound (unit price: upwards of US$ 3M) on Wulumuqi Road in the former French Concession of #Shanghai

pic.twitter.com/Mj7OOBKOPB — the stranger (@thestranger515) April 24, 2022

Η Σανγκάη ανακοίνωσε σήμερα, Κυριακή του Πάσχα, ότι τις προηγούμενες 24 ώρες υπέκυψαν 39 ασθενείς εξαιτίας της COVID-19. Οι 39 άνθρωποι που απεβίωσαν ήταν ηλικιωμένοι με υποκείμενα νοσήματα, ιδίως υπέρταση, διευκρίνισαν οι υγειονομικές αρχές.